"Ripartire dal lavoro", sindacati in Piazza: "Fine blocco licenziamenti, scongiurare disastro sociale"|VIDEO

"Ripartire dal lavoro", una mobilitazione, quella di oggi 18 settembre, in chiave anti-covid. A Bologna, Cgil Cisl Uil hanno radunato i loro iscritti in piazza del Nettuno: nessun assembramento sotto il palco, ma posti a sedere per tutti e mascherina indossata.

Tra i temi affrontati, fisco, ammortizzatori sociali, rinnovi contrattuali, giovani, scuola, cultura, investimenti, sanità e sicurezza sul lavoro.

Sul palco i segretari confederali Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl, Luigi Giove segretario generale Cgil Emilia-Romagna e Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia-Romagna e Bologna.