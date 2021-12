Sindacati in Bolognina contro la legge di bilancio: "Se non cambia, non ci fermeremo" |VIDEO

Pensioni, precariato, evasione fiscale, tassazione e delocalizzazioni, temi portati oggi sul palco di Piazza dell'Unità, dove Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato contro la legge di bilancio 2022, una "manovra" da 30 miliardi che non va giù ai sindacati confederali.

"Deve cambiare l'impostazione, perchè questa pandemia è stata pagata non da tutti alla stessa maniera, le risorse non devono essere impiegate per aumentare le distanze - ha detto a Bologna Today Luigi Giove, segretario generale Cgil dell'Emilia-Romagna - questa maggioranza fa fatica a trovare l'equilibrio e solo quando lo trova le decisioni vengono comunicate al sindacato. No funziona così. Riteniamo dannoso che sia l’equilibrio all'interno dei partiti politici a determinare le scelte".

"Il governo ci deve ascoltare, non ci fermeremo - ribadisce il segretario confederale Uil, Domenico Proietti - vogliamo cambiare in meglio questa manovra e lo vogliamo fare subito. Questa ripresa del pil è molto importante ma sta producendo ancora una volta tanti precari".

"Abbiamo chiesto un confronto e un dialogo e questo non è avvenuto, oggi si vedono i difetti. Attiva molte risorse, ma pochissimi vanno verso ammortizzatori sociali, riforma strutturale delle pensioni e del fisco, che vadano verso i redditi medio-bassi che sono i più penalizzati", aggiunge Filippo Pieri, segretario generale Cisl Emilia-Romagna.

Tutti concordi sul "trasloco" da Piazza Maggiore a Pizza dell'Unità, dopo il divieto di manifestazioni nel centro storico: "Luogo simbolo, qui ci sono le categorie che noi rappresentiamo" e sul portare avanti le mobilitazioni: "Non ci fermeremo continueremo a mobilitarci fino a quando non cambieremo le politiche di questo governo".