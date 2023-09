Lepore incontra i sindacati di Polizia: “Servono 200 agenti”

"Servono almeno 200 agenti in più per dare risposte al diritto alla sicurezza dei cittadini". A scrivelo su un post Facebook è il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo l’incontro con le sigle sindacali di Polizia Siulp, Siap, Sap, Coisp, Fsp e Silp. Con loro, scrive Lepore, “abbiamo condiviso le priorità sulle quali lavorare assieme a partire dalle esigenze alloggiative ed abitative. Tema che ci vede già in azione con un progetto condiviso tra Comune, Ministero e autorità competenti. Le donne e gli uomini delle forze dell’ordine – continua il post - sono lavoratrici e lavoratori che vanno sostenuti e messi nelle condizioni di operare al meglio. Ce lo siamo detti chiaramente, per una Bologna più sicura serve che il Governo aumenti le dotazioni di personale. Mancano agenti e ispettori per affrontare i compiti necessari. La richiesta di tutti i sindacati di Polizia – conclude Lepore – è anche la mia richiesta”.

Solo pochi giorni fa, una delle sigle sindacali che il sindaco ha incontrato, aveva condiviso un comunicato stampa in cui denunciava le difficili condizioni in cui gli agenti sono costretti ad operare. Intanto, come scrive l'agenzia Dire, i parlamentari del Partito Democratico Virginio Merola e Andrea De Maria annunciano un'interrogazione parlamentare sul tema rivolta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.