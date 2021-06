Sfratti esecutivi dal 1° luglio, sindacati in Piazza: "Si rischia la tragedia, la Corte dice che la casa è un diritto sociale. Agire subito"|VIDEO

Dal 1° luglio tornano eseguibili gli sfratti. Per chiedere interventi al Governo oggi Cgil-Cisl-Uil e i sindacati inquilini Sunia-Sicet-Uniat hanno manifestato sotto il palazzo della Prefettura in Piazza Roosvelt.

"Una grande tragedia per migliaia di famiglie dell'Emilia-Romagna - ha dichiarato Valentino Minorelli del Sunia regionale - siamo qui per chiedere interventi adeguati per garantire di avere una casa, cosa che rischia di essere messa in discussione dal 1° luglio".

"Siamo qui per segnalare il problema alla Prefettura, organo dello stato della provincia di Bologna, che se ne deve fare carico - sottolinea Egisto Gasperoni di Uniat Emilia-Romagna - le famiglie sono anche difficolta economiche a causa della pandemia".

"C'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale, parliamo di piccoli propietari immobiliare, che dice: il blocco è giustificato fino alla pandemia, poi, legislatore, devi trovare soluzione - aggiunge Eugenia Cella di Siget Emilia-Romagna - Per la corte la casa è un diritto sociale. Ci portiamo dietro povertà antiche che si aggiungono a nuove povertà, bisogna agire adesso".