Il sindacato infermieri incontra Rizzo Nervo: "Primo segnale da un politico attento"

La segreteria territoriale del Nursind Bologna, il sindacato degli infermieri, ha incontrato l’onorevole Luca Rizzo Nervo, assessore al welfare del Comune di Bologna, dopo lo sciopero nazionale e la manifestazione davanti alla sede della Regione.

Il 28 gennaio, hanno infatti incrociato le braccia aderendo al fermo del comparto sanitario. Fra le ragioni principali della protesta, dopo due anni di emergenza sanitaria, i tempi lunghi di chiusura del nuovo contratto collettivo nazionale ed il mancato inserimento dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2022, che avrebbe dovuto svincolare l’erogazione dell’indennità specifica dal rinnovo contrattuale.

Durante il confronto sono state messe sul tavolo le richieste della categoria: "Sono molto soddisfatta – commenta Antonella Rodigliano, segretaria territoriale del Nursind -. L’incontro è stato un primo fatto concreto verso gli infermieri. Un primo segnale da un politico attento, che ha manifestato la volontà di dare supporto alle nostre istanze.

Siamo fiduciosi e contenti di aver trovato nell’on. Luca Rizzo Nervo una persona capace di ascoltare e con idee chiare sulle politiche di welfare e sanitarie. A lui abbiamo rappresentato la nostra piattaforma di rivendicazioni -continua Rodigliano -, in primis la richiesta dell’aumento del personale, dell’aumento dello stipendio (quello degli infermieri italiani è tra i più bassi in Europa) e più in generale il riconoscimento economico della professione, oltre alle questioni aperte sul passaggio di fascia, la conciliazione casa lavoro, la lotta alle discriminazioni e tanti altri temi su cui abbiamo constatato attenzione e comprensione. Si tratta solo di un primo passo in avanti, nella speranza che anche altri amministratori siano interessati ad un confronto concreto verso le richieste degli infermieri - e conclude - il lavoro di Nursind continua".

(Foto Nursind)