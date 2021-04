Sindacato contro sindacato in via Marconi: protesta Si Cobas davanti alla sede Cgil|VIDEO

Presidio dei Si Cobas questa mattina sotto la sede di un altro sindacato, la Cgil di via Marconi. Alla base della protesta l'operato dei confederali nella vertenza Tnt-Fedex di Piacenza che chiude uno stabilimento e "senza batter ciglio lascia a casa 300 lavoratori -. si legge nella nota Si Cobas - a Bologna la multinazionale americana decide di eliminare il sindacato da sempre presente tra i lavoratori. Il modello preso a riferimento da Fedex è quello americano di Amazon ma in salsa tutta italiana. L'imposizione di Fedex è perentoria: il sindacato non può essere scelto dai lavoratori ma dall'azienda. Nel sito logistico di Bologna lavorano 200 facchini e 100 drivers. Tutti organizzati nel sindacato Si Cobas presente nel sito dal 2011 e con il quale nel tempo i lavoratori hanno conquistato dignità e diritti superando quella condizione di sfruttamento e illegalità diffusa negli appalti della logistica".

Oltre alla Polizia presente sul posto, Cgil, ha schierato un servizio d'ordine, mentre i facchini Si Cobas con striscioni e cartelli lanciano accuse e insulti (anche "mafiosi"), dopo l'accordo "concluso da Fedex con Cgil/Cisl/Uil sull' internalizzazione dei lavoratori ovvero sulla loro assunzione diretta da parte di Fedex" che presenta "molti aspetti critici e ambigui - ma - ad essere in discussione è l'esclusione del riconoscimento del diritto basilare dei lavoratori, ovvero della scelta del sindacato da cui volersi far rappresentare".