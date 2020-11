Nuove Br, minacce di morte a sindaci e Bonaccini

"Diversi sindaci in questi giorni hanno ricevuto lettere di minaccia indegne. Una simile lettera è stata recapitata anche a me e prontamente ho contattato le autorità competenti". Lo scrive il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, riguardo alle lettere di minacce inviate ai primi cittadini di Ferrara, Rimini, Ravenna, Forlì e Modena. Anche il sindaco Merola ne ha ricevuta una la scorsa settimana.

La Digos è al lavoro per capire chi si nasconde dietro a quella firma "Nuove Brigate Rosse". Se si tratta di un singolo o meno e se le minacce siano o meno attendibili.

"Come ribadito al sindaco di Ferrara, anche a Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena, Andrea Gnassi sindaco di Rimini, Michele De Pascale sindaco di Ravenna e Gian Luca Zattini sindaco di Forlì, vanno la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta la Regione. Istituzioni e comunità regionale stiano unite contro chi semina odio. Mi auguro vengano individuati prima possibile i responsabili", scrive Bonaccini.

Messaggi di solidarietà

Per l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore, si tratta di "Minacce vili da condannare con fermezza, non solo per le modalità, ma anche perché compiuta in un periodo particolarmente drammatico per le comunità ed i loro sindaci - continua Lepore - provati ed impegnati a far fronte all'emergenza sanitaria ed economica da Covid. Non lasceremo spazio ad alcuna azione volta a destabilizzare, ci stringiamo con forza a chi è fatto oggetto di queste minacce, con l'auspicio che le autorità competenti possano risalire presto ai responsabili". "Solidarietà ai sindaci ed alle comunità interessate".

"A nome personale e di tutta Fratelli d'Italia di Forlì-Cesena esprimo la più sincera vicinanza al nostro sindaco Gian Luca Zattini, oggetto di un odioso attacco intimidatorio firmato: "Brigate Rosse". La città di Forlì, che ha già dovuto subire il non dimenticato assassinio del professor Roberto Ruffilli per mano di terroristi delle "Brigate Rosse Partito Comunista combattente", non si piegherà a questi gesti sintomo di vigliaccheria e violenza ideologica": afferma in una nota Roberto Petri, coordinatore provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia.

"Piena solidarietà a al Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, e a tutti i Sindaci impegnati in prima linea nella gestione dell' emergenza sanitaria, che sono sotto attacco e oggetto di inqualificabili minacce, come è successo anche ai primi cittadini di Ferrara, Rimini e Ravenna. Queste minacce - scrive la consigliera Palma Costi - non sono che un gesto vigliacco di chi tenta di approfittare della sofferenza e della stanchezza della gente per creare ulteriore disagio. Solidarietà e vicinanza. Serve unità e aiuto reciproco per focalizzarci sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sociale in atto".