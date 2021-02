Calderara: "Con 13 contagi al giorno, si diventa arancioni-scuri", il sindaco allerta le scuole

"Ho semplicemente preavvertito le scuole ad essere pronte ad ogni scenario perché se si continua con 13 contagi al giorno (ieri per fortuna no), morti, anche giovani, si diventa arancioni-scuri". Lo scrive il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, in risposta alle "voci" e alle domande relative alla chiusura delle scuole: "In tanti mi state scrivendo di non chiudere, in tanti mi girate messaggi sul fatto che io avrei chiesto alla Prefettura di chiudere le nostre scuole - scrive Falzone in una nota sui social - viviamo giorni difficili per la nostra comunità e non serve tutta questa invenzione, inviterei tutti a non inventare cose salvo assumersi le relative responsabilità", sbotta il primo cittadino.

"Quello che ho scritto è chiaro. Visto quanto successo nell'imolese (in zona arancione scuro -ndr) ho semplicemente preavvertito le scuole ad essere pronte ad ogni scenario perché se si continua con 13 contagi al giorno (ieri per fortuna no), morti, anche giovani, si diventa arancioni-scuri. Mi sembra semplice la conclusione, ma Calderara per le voci è unica. Per me invece, anche nei momenti difficili, come quello che stiamo vivendo, è unica la trasparenza e la comunicazione, come è sempre stato, come sarà. Cerchiamo di fare ognuno la nostra parte pensando a combattere il virus e rispettare le regole note, che è meglio", conclude e allega lo screenshot della comunicazione oggetto di polemica.



Gallery