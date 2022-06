"Caro Sindaco ti aspetto in quartiere", tocca a Santo Stefano. Lepore: "Lavoriamo insieme" | VIDEO

Illuminare i giochi per i bambini anche nelle ore buie del pomeriggo, riqualificare i bagni, più sicurezza e pulizia: queste solo alcune delle richieste della cittadinanza presente all'incontro tra il sindaco Matteo Lepore, parte degli assessori comunali, la presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole e, appunto, i residenti del quartiere. Nella lunga passeggiata tenutasi ai Giardini Lunetta Gamberini, il primo cittadino, gli assessori presenti (Rizzo Nervo, Li Calzi, Orioli, Borsari e Capasso) e i tecnici del Comune hanno illustrato i recenti lavori svolti all'interno dei giardini e, insieme, hanno discusso di alcune proposte per migliorare il parco. Oltre all'illuminazione dei giochi per i bambini per poterli sfruttare anche nelle ore buie dei pomeriggi invernali, si è lungamente parlato dei bagni a disposizione dei frequentatori del parco e dell'ex centro giovanile Moratello, rimasto inutilizzato dopo le infiltrazioni d'acqua del 2012 dovuto alla grande nevicata di quell'anno. Infine, Lepore e gli assessori hanno portato il proprio saluto agli anziani che frequentano la Casa di Quartiere, situata proprio all'interno del parco.