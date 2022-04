Lepore visita la caserma dei Carabinieri: un ringraziamento per l'impegno quotidiano dell'Arma

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha visitato la caserma dei Carabinieri Luciano Manara di via dei Bersaglieri. Ricevuto nella sala Virgo Fidelis dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, generale di brigata Davide Angrisani: all’incontro hanno partecipato il Colonnello Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale di Bologna, lo Stato Maggiore del Comando Legione e i Comandanti delle Compagnie e Stazioni della città di Bologna.

Il Generale Angrisani e il Colonnello Santovito hanno presentato al Sindaco gli assetti urbani con cui l’Arma gestisce il territorio ed hanno discusso delle principali problematiche socio-operative della città. Il Sindaco, che dalla Centrale Operativa ha avuto modo di salutare via radio le pattuglie in servizio in città, ha ringraziato i Carabinieri per l’impegno quotidiano in favore della collettività e per il contributo che offrono quotidianamente per assicurare - insieme alle altre Forze di Polizia - l’ordinato vivere sociale cittadino. E’ la prima volta che il sindaco di Bologna visita il Comando Legione e il Comando Provinciale dei Carabinieri.