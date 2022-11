Lavoro e disabilità, 13 storie di ragazzi per immagini: "Il lavoro è il loro grande riscatto"

Il lavoro come riscatto. Lo è per quelle persone che secondo alcuni potrebbero o dovrebbero rimanere fermi e ingabbiati dentro a una disabilità. E invece no. Quell'invece no lo dimostrano le 43 fotografie fatte da Giacomo Busi che ritraggono 13 giovani adulti con sindrome di Down alle prese con la loro quotidianità lavorativa, nei loro luoghi di occupazione e tirocinio. Il timbro a una pratica, un caffè da servire macchiato, il kit da bagno dell'hotel da comporre, la cucina da riordinare e una confezione regalo da preparare per un cliente del negozio: queste sono solo alcune delle attività congelate negli scatti della mostra intitolata “Se mi guardi. Riflessi sul lavoro 2021-2022”, in Salaborsa fino al 15 dicembre.

Quei tredici giovani adulti fanno parte del progetto “Autonomie” di Associazione di Idee, realtà bolognese che da 20 anni fornisce servizi e interventi educativi valorizzando le differenze e agevolando le persone in situazione di disagio nel loro percorso di crescita personale e sociale. Le fotografie esposte all'interno della biblioteca di Piazza Nettuno sono state scattate tra l'ottobre 2021 e l'aprile 2022, periodo storico che ha visto la popolazione mondiale continuare ad affrontare l’evento pandemico: anche le persone con disabilità, hanno dovuto adattarsi a una nuova abitudine dovendo spesso anche rinunciare a qualcosa di importante come il proprio lavoro.

Dalla parte dei genitori: "I nostri figli possono essere risorse per le aziende"

E i genitori di questi ragazzi? Davanti alle fotografie esposte il pensiero della mamma di Tommaso, Marina Alberici diventa un messaggio: "Fanno capire con un'immagine che i nostri ragazzi possono essere delle risorse. Si pensa sempre che una persona disabile debba restare in casa a non fare nulla e invece è qualcosa che può dare tanta dignità. Il lavoro credo sia per loro un notevole riscatto".

"La mostra testimonia e racconta con il linguaggio fotografico una sfaccettata e multiforme attività quotidiana. - spiega l’autore Giacomo Busi, progettista e responsabile delle attività educative di Associazione di Idee - Ogni fotografia è nata molto prima dello scatto: è cominciata nel momento in cui Tommaso, Agnese, Giulio e gli altri mi hanno accolto nei loro contesti lavorativi, accompagnandomi alle loro postazioni. La loro piacevole emozione di incontrarmi in un posto diverso dalla sede dell’associazione presto ha lasciato spazio alla professionalità, alla serietà, al dovere delle mansioni che devono svolgere".

"Quando è nata l’associazione, le ragazze e i ragazzi frequentavano ancora quasi tutti la scuola, mentre qualcuno iniziava i primi percorsi di inserimento lavorativo. Il nostro proposito è sempre stato quello di aiutare ciascuno a trovare un giorno il lavoro adatto alle proprie caratteristiche, al proprio talento, ai propri desideri. - Rosanna De Sanctis, presidente dell’associazione, psicologa e psicoterapeuta - Oggi, guardando queste foto, comprendiamo quanta strada abbiamo fatto insieme a loro e alle loro famiglie. Il ruolo dell’associazione è sempre stato quello di sostenere questi giovani uomini e donne nello sviluppo delle loro autonomie e della loro crescita, pensando, sin da quando erano piccoli, che sarebbero diventati dei lavoratori professionali, capaci, precisi e produttivi. Li abbiamo incoraggiati, stimolati e supportati davanti alle difficoltà, alle incertezze, alla paura di non trovare un’occupazione o di perderla. Siamo convinti che il lavoro rappresenti per ciascuno di noi non soltanto una fonte di reddito, ma anche la possibilità di esercitare il proprio ruolo nella comunità e di costruire relazioni al suo interno. Per questo occorre oggi proseguire nella direzione del cambiamento culturale di una società disponibile a vedere nel disabile una risorsa che, se adeguatamente formata e valorizzata, è capace di apportare valore e progresso all’interno dell’ambiente di lavoro in cui è inserita. Oggi le ragazze e i ragazzi di Associazione d’Idee sono felici del loro lavoro, e noi siamo felici con loro".

"Grazie alle foto, si vede da vicino un mondo che spesso sfugge"

Lo scrittore Massimo Vitali è uno degli autori dei testi del catalogo di “Se mi guardi. Riflessi sul lavoro 202-2022”, che insieme a Rosanna De Sanctis, Carlo Lepri e Giacomo Busi hanno commentato le 160 fotografie incluse nel libro abbinato all’esposizione: "Non sempre abbiamo l’occasione di partecipare alla vita di giovani adulti che ci passano accanto e occupano solo un fuggevole momento della nostra sensibilità, per poi fare ritorno alla loro vita. Queste fotografie, scattate con grande empatia, cercano di spiegare da vicino quello che questi ragazzi fanno nella loro quotidianità, offrendoci un prezioso spaccato delle loro vite, spesso inosservate. Dopo averle viste pensiamo di sapere qualcosa in più. La fotografia è anche spiegare come viviamo, chi siamo, come interagiamo, è raccontare come vivono le persone anche a chi non ne è a diretta conoscenza. Questo è un momento importante della fotografia, poiché qui riesce nel suo compito essenziale, ovvero quello di raccontare la vita delle persone".