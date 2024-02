"Siringhe nel giardino della scuola dei miei bimbi. C'è preoccupazione, si presidi la zona"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Sono arrabbiato e preoccupato, nella scuola dei miei figli sono state trovate delle siringhe. Ci è stata data comunicazione dalla struttura dell'accaduto ed è stato già avvisato il quartiere, ma in noi genitori il timore per l'incolumità dei nostri figli resta. Penso sia il caso di intervenire, anche allertando la polizia, affinchè si presidi maggiormente tutta la zona. La situazione è molto grave e pericolosa, se si dovessero ripetere questi episodi e un bimbo dovesse pungersi con queste siringhe usate da tossici, le conseguenze potrebbero essere disastrose".

Così lo sfogo di un papà, allarmato come altri genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di via Pier De Crescenti, dove di recente sono state trovate tre siringhe. In due occasioni raccolte dai piccini. Fortunatamente nessuno si è punto, i bimbi sono stati subito disinfettati e le famiglie informate dell'accaduto. Ma la situazione avrebbe potuto assumere una piega ben più drammatica, e ora si cerca di correre ai ripari.

Si è mossa in primis la struttura, che ha anche fatto sapere ai genitori che il controllo dell'area al mattino presto fosse stato effettuato, come di consueto, e non si era trovato nulla. Immediato da parte loro il sconvolgimento del Quartiere con il quale la scuola intende muoversi per capire quali interventi possano essere adottati per garantire maggior sicurezza nel cortile scolastico.