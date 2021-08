La Lega organizza un sit-in in via delle Moline dopo l'episodio di violenza di venerdì: "Al fianco degli esercenti"

Domani, lunedì 30 agosto 2021, la Lega di Bologna farà un sit-in in via delle Moline: "Una manifestazione di protesta e di solidarietà nei confronti degli esercenti". L'appuntamento, fissato per le 12.00, è davanti al Bounty: uno dei locali danneggiati venerdì scorso da una banda di pusher che ha creato il caos e portato al ferimento di una persona. Al sit-in. come annunciato, saranno presenti rappresentanti locali e nazionali del partito.