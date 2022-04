Smart Working, ai dipendenti comunali altri 10 giorni

Dall'1 maggio i dipendenti del Comune di Bologna avranno altre 10 giornate di smart working durante l'anno. La soluzione è emersa dall'incontro avuto ieri con i sindacati e la rsu di Palazzo D'Accursio.

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Matteo Lepore, in una risposta al question time letta in Consiglio comunale dall'assessore Massimo Bugani. I dieci giorni si aggiungono alla giornata di lavoro da remoto già stabilita dal Pola, il piano organizzativo per il lavoro agile.

Il Comune, ha scritto Lepore nella risposta, "ha sempre riconosciuto l'importanza ed il valore di modalità di svolgimento flessibile delle attività lavorative, in particolare il lavoro agile". "Non del tutto soddisfatto" però il consigliere di Bologna ci piace Gian Marco De Biase, che aveva posto il tema. De Biasi osserva anche, in una nota, che dall'11 aprile in commissione Bilancio "è iniziata la discussione per valutare la possibilità di mantenere in maniera continuativa le attuali modalità di lavoro da remoto, due giorni la settimana, visto anche che durante la seduta è emersa la disponibilità da parte della maggioranza di sostenere tale proposta".