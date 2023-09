Lo smartwatch inguaia Amato: l'ex medico Virtus avrebbe ucciso anche la suocera

Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus Bologna, è già accusato aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, ma ora spuntano altre prove che lo inchioderebbero anche per il decesso della suocera, Giulia Tadeo.

Nei giorni scorsi, la Procura di Bologna ha emesso l'avviso di fine indagine che lo vede imputato per due decessi avvenuti a distanza di una ventina di giorni l'uno dall'altro: fra l'8 e il 9 ottobre 2021, quello della suocera, fra il 30 e il 31 ottobre 2021, quello della moglie.

A fornire un nuovo indizio agli inquirenti per la morte di Giulia Tadeo, i dati dello smartwatch del medico, che, oltre a professare la sua innocenza, ha detto di essere rimasto a casa, al piano di sotto, ma il dispositivo avrebbe rilevato uno spostamento al piano superiore dove la madre della moglie dormiva.

L'ipotesi investigativa è che Amato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere da aprile, abbia avvelenatole due donne, sottraendo i farmaci in uno degli ospedali in cui lavorava, motivo per cui è anche accusato di peculato e di detenzione illecita delle sostanze.

Il medico, si legge nel documento firmato dal pm Domenico Ambrosino, avrebbe ucciso le due donne "per motivi ereditari e per avere la piena disponibilità degli immobili al primo piano di via Bianconi 6 in cui risiedevano la suocera e la moglie, e soprattutto per avere piena libertà" in una relazione extraconiugale.