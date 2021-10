Smartworking, accordo in GD: otto giorni al mese con i buoni pasto

Diritto alla disconnessione fuori orario, buono pasto per l'intera giornata spesa a lavoro a casa, adesione volontaria, ma massimo otto giornate di lavoro, aumentabili solo con nulla osta del responsabile.

Sono le coordinate di massima dell'accordo che i sindacati della metalmeccanica Fiom FIm e Uilm hanno chiuso con la GD, uno dei colossi industriali made in Bo. La firma deve ancora arrivare, ma per le rappresentanze la discussione con l'azienda si è conclusa in maniera "complessivamente positiva".

Accordo Smart working in Gd: tutti i punti