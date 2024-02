Smog e inquinamento, Bologna nella classifica di Ecosistema urbano

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La classifica di Ecosistema urbano 2023 resta pressoché invariata per quanto riguarda i capoluoghi dell'Emilia-Romagna. Rispetto all'anno precedente non ci sono stravolgimenti significativi nella sostenibilità ambientale delle principali città. Ma qualche eccezione c'e': sebbene il podio si confermi capeggiato da Reggio Emilia, Forlì e Rimini, Ravenna cede il testimone di fanalino di coda a Modena, già penultima nella scorsa edizione, che scende di tre posizioni nella classifica nazionale.

In generale, sebbene si veda un complessivo miglioramento in percentuale per ogni città, sei capoluoghi hanno perso posizioni sulla classifica nazionale. Scendendo nel dettaglio dei 19 indicatori che compongono la classifica, spiega Legambiente, i dati sulla qualità dell'aria non sono per niente rassicuranti: scarsa la qualità dell'aria a Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia nel 2022 in relazione con le linee guida Ue e Oms. Insufficienza invece per Bologna, Forlì e Ravenna. Rimini l'eccezione dentro i parametri della sufficienza.

Inverso, segnala ancora l'associazione ambientalista snocciolando i dati del suo report, il quadro sui rifiuti, che vede sette dei nove capoluoghi con una soglia di raccolta differenziata oltre il 65%, con in testa Ferrara (87,6%), Reggio Emilia (81,9%) e Parma (81,9%). In fondo Bologna (62,6%), dove ancora si attende l'applicazione della Tari, e Modena (61%). Per quanto riguarda la ciclo-pedonalità, Reggio-Emilia si classifica seconda in Italia.

Il fronte mobilità

Sul quadro della mobilità, l’Emilia-Romagna in generale è seconda per incidentalità stradale secondo i datiISTAT 2020, con 11.692 incidenti, 223 morti e 15.096 feriti. Secondo i dati ACI/ISTAT Bologna nel 2022 registrava un tasso di incidentalità in aumento del +10% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la ciclo-pedonalità, Reggio-Emilia si classifica seconda in Italia con 40,46 m eq di piste/100 abitanti.

"La Città30 abbassa l’incidentalità, contiene lo smog e il rumore. La nostra scelta va nella direzione di migliorare la vita dei cittadini a cui sappiamo di chiedere un cambio di abitudini importante – dice Valentina Orioli Assessore alla Mobilità di Bologna – Oltre alle strade a 30 km/h abbiamo creato piazze scolastiche perché i cambiamenti avvengono coinvolgendo soprattutto i ragazzi e le loro famiglie. I primi dati raccolti sono confortanti: nelle prime due settimane la rilevazione dell’incidentalità ha dato un segnale di calo del 20%. Vengono monitorati anche altri parametri, tra cui le polveri sottili, con ulteriori centraline rispetto a quella posizione da ARPAE, e la presenza di cicli in strada”.