Rientra l'allerta smog: stop divieti a Bologna

Va meglio la qualità dell'aria a Bologna e, secondo il bollettino diffuso da Arpae, le misure emergenziali rimangono attive nei soli comuni delle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara.

Da domani, 21 febbraio 2023, rientra quindi l’allerta nelle province di Bologna, Piacenza, Parma, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.



Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni Pair, così come gli altri provvedimenti emergenziali (vedi sotto), rimarranno attive fino a mercoledì 22 febbraio incluso, giorno di controllo ed emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria.

Il bollettino Arpae

E' emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.