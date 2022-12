Lo smog non cala: stop e divieti al traffico prorogati fino al 27 dicembre

Ancora una proroga ai divieti per smog. Dopo lo sforamento di lunedì per le polveri cancerogene, rimangono in vigore in tutta la regione fino a martedì 27 dicembre compreso le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione, decise da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili Pm10 (come indicato nel bollettino emesso da Arpae, consultabile nel sito dell'agenzia).

Cosa prevedono i divieti al traffico

Le misure emergenziali, che impongono limiti alla circolazione anche ai diesel Euro 4, si applicano anche nei giorni di Natale e di Santo Stefano e restano in vigore fino appunto a martedì, il prossimo giorno di controllo (poiché lunedì 26 è festivo). Le restrizioni saranno revocate se le previsioni indicheranno un ritorno al di sotto del valore limite delle Pm10. In base al provvedimento, oltre ai diesel Euro 4 si fermano anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della manovra ordinaria: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Con l'emergenza, sono previsti anche il divieto di utilizzare biomasse negli immobili dotati di riscaldamento multicombustibile, il divieto di bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola e il divieto di spandimento liquami, con l'eccezione dello spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.