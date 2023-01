Smog. Migliora la qualità dell'aria, stop a divieti emergenziali

La qualità dell'aria in Emilia-Romagna migliora e da domani 5 gennaio si fermano i provvedimenti emergenziali.

Intanto, mentre il prossimo giorno di controllo è fissato per lunedì 9 gennaio, domenica prossima sarà la prima ecologica dell'anno.

Il Bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.