Smog, dall'1 gennaio stop agli Euro4

Dal prossimo 1 gennaio in Emilia-Romagna entrano in vigore le nuove misure per la qualità dell'aria, previste dal piano regionale.

Le limitazioni alla circolazione scattano dunque in maniera stabile anche per i diesel euro 4, nei Comuni più grandi (oltre i 30.000 abitanti), e per i diesel euro 3 negli altri Comuni di pianura. Di conseguenza, nel caso in cui scattino le misure emergenziali, le limitazioni saranno estese anche ai diesel euro 5.

Sempre col nuovo anno partirà poi il progetto Move-In, cioè il monitoraggio dei veicoli più inquinanti attraverso una scatola nera installata a bordo. Il servizio, già attivo in Lombardia e Piemonte, è dedicato ai proprietari di mezzi soggetti ai blocchi anti-smog.

Chi aderirà avrà una soglia chilometrica da percorrere annualmente, monitorato H24 tramite l'apparecchio, nei territori interessati dalle limitazioni alla circolazione. Aderendo a 'Move-in' si potrà dunque continuare a circolare usufruendo del bonus di chilometri assegnati, senza più essere soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore.

Raggiunto il tetto di chilometri assegnati, il veicolo non potrà più circolare. Il servizio non è valido però in caso di applicazione delle misure emergenziali né durante le domeniche ecologiche. In questi casi, anche i veicoli dotati di scatola nera dovranno sottostare ai blocchi del traffico. Sarà sempre possibile controllare i chilometri residui tramite app o sul sito web dedicato. Adottando stili di guida sostenibili, come una velocità fra i 70 e 110 chilometri orario in autostrada o con basse accelerazioni, sarà possibile acquisire frazioni di chilometri in più da percorrere, che saranno aggiunti al saldo complessivo ancora disponibile.

Per aderire al servizio 'Move-In', spiega la Regione Emilia-Romagna, il proprietario del veicolo inquinante (diesel fino euro 4, benzina fino euro 2, metano-gpl e ciclomotori fino euro 1) deve registrarsi con la sua identità digitale sulla piattaforma dedicata, inserendo i dati del veicolo e quelli anagrafici.

Dopodiché dovrà contattare un operatore accreditato all'installazione della scatola nera. Per il primo anno il costo è di 50 euro (30 euro per l'installazione e 20 euro per la fornitura annuale). Per gli anni successivi si pagherà solo 20 euro per la fornitura del servizio.

Si potrà in ogni momento dell'anno revocare la propria adesione, ma se il veicolo ha percorso più del 50% dei chilometri assegnati sarà equiparato a quelli che hanno superato il tetto, e quindi non potrà più circolare per il resto del periodo. I controlli saranno effettuati dagli organi di polizia stradale, solo su strada. Attraverso il controllo della targa sarà verificato il superamento o meno della soglia assegnata. L'eventuale sanzione è legata al mancato rispetto dell'apposita ordinanza comunale.