Via 1.800 euro dopo l'sms, Polizia e Poste scovano il truffatore

Un 26enne è stato denunciato ieri, 4 settembre, per il reato di frode informatica. A rintracciarlo, la Polizia giudiziaria del Commissariato Due Torri – S. Francesco.

La vittima si è rivolta alla Polizia e ha riferito di aver ricevuto un messaggio sul telefono cellulare nel quale si richiedeva la conferma dei propri dati personali attraverso un link, veniva quindi effettuato un postagiro del valore di circa 1.800 euro.

Un ingenuità che la vittima ha pagato molto cara, infatti, non vedendo tornare indietro il proprio denaro, si è reso conto di essere stato frodato, così ha sporto denuncia.

Gli accertamenti della Polizia, con il supporto degli addetti di Poste Italiane, hanno permesso di accertare il flusso in entrata sul conto del 26enne e di procedere alla denuncia in stato di libertà per il reato di frode informatica.

La Polizia raccomda ancora di prestare la massima attenzione in caso di ricezione di messaggi sospetti e a segnalarli alle autorità competenti.

Cosa dice la legge

La frode informata è normata dall'articolo 640 ter del Codice penale e recita: "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".