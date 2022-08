Manovre di disostruzione, come aiutare chi rischia di soffocare | VIDEO

Come aiutare qualcuno a cui è andato di traverso un boccone? Dopo il caso del 41enne morto al ristorante soffocato, il tema del primo soccorso per quanto riguarda le manovre di disostruzione è tornato in primo piano. L'Ausl di Bologna ha diffuso un breve video tutorial per aiutare a capire come muoversi nei primissimi minuti dell'emergenza, ovviamente oltre alla chiamata al 118 o al 112. A simulare il soccorso il medico Marco Tartaglione.