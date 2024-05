Escursionista soccorsa lungo il sentiero 151 a Lizzano in Belvedere | VIDEO

Nel pomeriggio di domenica 26 maggio 2024 si è svolto un intervento da parte della stazione Corno alle Scale lungo il sentiero 151 che collega località Pianaccio a Monte Pizzo, nel comune di Lizzano in Belvedere. Una coppia stava percorrendo il sentiero quando l'escursionista 44enne è caduta procurandosi un trauma a una caviglia, che non le ha permesso dì rientrare in autonomia.

Il compagno della donna ha così attivato i soccorsi e sul posto sono giunte, attivate prima dai Carabinieri e poi dalla centrale operativa del 118, due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna: i tecnici hanno stabilizzato l'arto della donna e successivamente l'hanno posizionata su barella per poi trasportarla per circa 1 km fino a località Pianaccio dove ad attenderli c'era l'ambulanza della Croce Verde di Lizzano che l'ha presa in carico per trasportarla all'ospedale di Porretta Terme dove la paziente bolognese riceverà le cure del caso.