Anziano va a funghi e scivola nel bosco: è senza telefono, ricerca faticosa per il Soccorso Alpino

Un uomo di 72 anni residente a Bologna nel pomeriggio di ieri è andato a funghi nelle colline di Monghidoro. Attivato in località Ca del Barba ha iniziato ad inoltrasi nel bosco. Il terreno era molto bagnato a cause delle ultime precipitazioni. Giunto in tratto in discesa ha dovuto superare un piccolo fosso, ma purtroppo è scivolato, riportando un doloroso trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire.

Fortunatamente in zona c’era linea telefonica e lui stesso riesce a telefonare al 118 che invia sul posto l’ambulanza di Loiano e il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo che attiva la squadra di Monghidoro. Non è stato semplicissimo trovarlo, ma dopo una ventina di minuti l’uomo viene rintracciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molto addolorato il signore viene immobilizzato, dal personale infermieristico e trasportato sulla strada asfaltata, dove poi l’ambulanza lo ha trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna. Presenti anche i Vigili del Fuoco.