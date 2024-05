Sofia Stefani uccisa con un colpo sparato da 30 centimetri di distanza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un colpo di proiettile sparato a distanza ravvicinata, 30 centimetri al massimo. È così che, da quanto si legge sul Resto del Carlino, Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni, è stata uccisa il 16 maggio scorso da Giampiero Gualandi, l’ex comandante 63enne della polizia locale di Anzola.

La ragazza, che era al comando e stava parlando con Gualandi, è stata centrata allo zigomo sinistro, sotto l’occhio, con l’arma direzionata dal basso verso l’alto. Il proiettile, da quanto riposta il quotidiano, ha attraversato il corpo della 33enne.

Ipotesi dell’omicidio volontario

Questi dati, per l’accusa, confermerebbero l’ipotesi dell’omicidio volontario. Uno sparo accidentale – tesi sostenuta dalla difesa – avrebbe infatti avuto una traiettoria differente, colpendo con maggiore probabilità altre parti del corpo, come le gambe o l’addome.

La tesi della difesa

La tesi della difesa va invece nella direzione di un tragico incidente. Il colpo, come ha ricostruito il difensore di Gualandi, l’avvocato Claudio Benenati, sarebbe partito per errore, durante una colluttazione con Sofia. La 33enne avrebbe aggredito l’ex compagno, perché non accettava la fine della loro relazione. E proprio al culmine del litigio, sarebbe partito un colpo dall’arma che Gualandi aveva preso dall’armeria poco prima per pulirla e che aveva appoggiato sulla scrivania.

Nel frattempo la difesa di Gualandi ha presentato ricorso al tribunale del Riesame, per chiedere che il 63enne possa lasciare il carcere della Dozza, dove si trova dal giorno della morte dei Sofia, e andare ai domiciliari. I giudici decideranno entro 15 giorni.