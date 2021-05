Perde l'orientamento tra i calanchi di Sabbiuno, 22enne soccorsa dal Soccorso alpino

La ragazza era uscita, da sola, per una passeggiata. I tecnici si sono calati con una corda per raggiungerla

È andata a fare una passeggiata da sola nel parco dei Calanchi di Sabbiuno ma poi ha perso l'orientamento e, impaurita, ha chiamato il soccorso alpino. È successo ieri pomeriggio alle 17 circa quando una ragazza di 22 anni - residente a Sesto San Giovanni (MI) - lasciata la sua macchina nei pressi del monumento dei caduti di Sabbiuno, dopo aver imboccato il sentiero CAI 108 che inizia da Vizzano (Sasso Marconi) ed arriva a Rastignano (Pianoro) ha iniziato a scendere dirigendosi verso la città. Dopo aver camminato circa un'ora fuori sentiero, probabilmente per una perdita di orientamento, è finita su tracce di animali che l’anno condotta fino ad una cengia, un punto ripido e impervio, ma purtroppo non è stata più in grado di proseguire: davanti a lei c’era un balzo di 50 metri.

Impaurita ed emotivamente molto provata ha saggiamente deciso di fermarsi e chiedere aiuto. Alle 16:45 la ragazza telefona al 118. Sul posto viene inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo, l’ambulanza di Sasso Marconi e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas.

L’elicottero arrivato in zona riesce ad individuare rapidamente la ragazza, ma purtroppo a causa del forte del vento, non è stato in grado di utilizzare il verricello. A questo punto un tecnico territoriale e un Tecnico di Elisoccorso sono stati sbarcati in cima al calanco e con la corda si sono calati per 50 metri fino a raggiungere la ragazza, che non aveva problemi sanitari. Messa in sicurezza, i due tecnici insieme alla dispersa hanno iniziato a scendere verso valle tra la vegetazione, aiutati anche da altri due tecnici che nel frattempo erano saliti dal basso facendosi spazio tra la fitta vegetazione. Arrivati sul sentiero la ragazza è stata caricata sul mezzo fuoristrada del e portata al campo base dove ad attenderla c’erano i genitori e l’equipaggio dell’elicottero. Vistata dal medico, la donna ha rifiutato il ricovero. Presenti anche i Vigili del Fuoco.