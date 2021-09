Elezioni Bologna 2021, per sondaggio Youtrend per Skytg24 Lepore vince al primo turno

Lepore batte Battistini al primo turno, e con discreto margine. A confermare la tendenza, già emersa in altre rilevazioni è il sondaggio di Quorum/Youtrend, effettuata per Skytg24, che ne ha pubblicato i risultati stamane.

Secondo la rilevazione demoscopica, l'assessore alla cultura e candidtato si aggiudica il 59,5%, staccando il candidato di centrodestra, Fabio Battistini, al 32,1% e gli altri candidati complessivamente all'8,4%. Il tasso degli indecisi e astenuti, pari al 42%, tra i più bassi.

Il giudizio verso l'amministrazione uscente (al netto di chi non si esprime, pari all'6,5%) è buono: abbastanza positivo per il 63,2%, abbastanza negativo per il 21,6%, molto negativo per l'8,6%, e molto positivo per il 6,6%. Complessivamente dunque è positivo per il 69,8%.

Più sfumato il giudizio sulla qualità della vita a Bologna negli ultimi cinque anni: per il 44% è peggiorata, mentre per il 42,6% è migliorata. È molto peggiorata per l'8,7% e molto migliorata per il 4,7% (dato al netto di chi non si esprime, pari al 12,1%). Complessivamente dunque è peggiorata per il 52,7%.

Il sondaggio indaga anche le intenzioni di voto sotto le Due torri in caso di elezioni politiche: gli indecisi e astenuti sono al 40%, mentre tra chi esprime un'opinione il Pd è al 41,2%, la Lega al 15,3%, Fratelli d'ltalia al 12%, il Movimento 5 Stelle all'8,8%, Sinistra Italiana e Articolo 1 al 5,7%, Forza Italia al 5,5%, i Verdi al 2,9%, Italia Viva al 2,1%, +Europa al 2%, Azione all'1,2%, Coraggio Italia allo 0,7%, altri al 2,6%.

Sui temi nazionali, a Bologna ha abbastanza fiducia nel Governo Draghi il 56,5% degli intervistati, molta fiducia il 18,5%, poca fiducia il 15,5% e nessuna il 9,5% (dati al netto di chi non si esprime pari al 3%). Complessivamente quindi ha fiducia nel Governo Draghi il 75%, contro il 25% che non ne ha.

Green pass approvato sotto le Torri

Oltre a indagare le intenzioni di voto per le prossime amministrative, Quorum/Youtrend ha chiesto un parere anche sull'uso del green pass scoprendo così che al certificato verde, sotto le Torri, è abbastanza favorevole il 44,6%, molto favorevole il 39,5%, molto contrario il 10,5% e abbastanza contrario il 5,4% (dati al netto di chi non si esprime pari al 2,9%). "Complessivamente dunque è favorevole l'84,1%", tira le somme Youtrend.

