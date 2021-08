Elezioni, sondaggio dà Lepore vincente già al primo turno

Matteo Lepore vincerebbe le elezioni come sindaco di Bologna, già al e con un ampio margine. E' la proiezione di Winpoll per Scenaripolitici, su un sondaggio per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre, sotto le Torri.

Al candidato del centrosinistra andrebbe il 61,6% dei voti, mentre Battistini si fermerebbe al 27,1%. Il dem quindi doppierebbe già alla prima tornata il nome faticosamente trovato per il centrodestra. Il sondaggio, spiega Winpoll, si basa su 800 interviste realizzate tra il 13 e il 18 agosto.

Il 14% del campione ha risposto che non sa chi votare o che sicuramente non andrà a votare. Tra chi ha indicato un candidato, Lepore sfiora il 62% dei consensi e Battistini si ferma appena sopra il 27%. I due candidati principali lasciano così l'11,3% agli altri aspiranti sindaci.

Il sondaggio di Winpoll, poi, contiene anche una fotografia dei flussi di voto rispetto alle ultime elezioni europee. L'82% di chi in quell'occasione ha sostenuto il Pd è pronto a votare Lepore, il 2% Battistini, il 9% uno degli altri candidati e il 7% non sa chi votare o non voterà.

I voti del M5s vanno soprattutto su Lepore (40%), seguito dalla voce "altri candidati" (29%) e poi da Battistini (15%). L'elettorato leghista sceglie Battistini (71%) ma spunta anche un 12% per Lepore. Il civico convince ancora di più gli elettori di Fi (75%), ma tra loro l'interesse per Lepore sale addirittura al 18%. Ma è in casa Fdi che Battistini raccoglie il risultato migliore (79%) e Lepore quello più basso (9%).

C'è poi la parte di elettorato che alle ultime europee ha disertato le urne: a recuperare questi voti, secondo il sondaggio Winpoll, sarà soprattutto Lepore (29%) mentre Battistini è decisamente più indietro (6%); il 12% opta per altri candidati e il 53% non sa chi votare o eviterà i seggi anche alle amministrative. (Dire)