Sorpreso a spacciare nel parco: scatta il divieto di dimora

Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nel giardino Giulietta Masina, tra via Saliceto e via Torregiani, nel quartiere della Bolognina. È successo nel pomeriggio di mercoledì scorso, quando agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale hanno notato un uomo di circa trent’anni cedere due involucri di plastica a un cittadino in cambio di un paio di banconote da 20 euro.

Gli operatori hanno immediatamente bloccato l’uomo e dopo il conseguente controllo sulla persona, sono stati trovati in suo possesso venti involucri di cocaina, un frammento di hashish, un coltello serramanico, uno spray al peperoncino e 610 euro in contanti.

Il trentenne a questo punto è stato arrestato e processato con rito direttissimo nella giornata successiva. Al termine dell’udienza, l’uomo è stato condannato per il reato di spaccio e sottoposto, momentaneamente, alla misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.