Vende alcol a minori: sospesa attività in via Petroni

Un locale di via Petroni è stato chiuso per venti giorni dalla Questura di Bologna. Nell’attività, infatti, è stata accertata la vendita di alcolici ad una ragazza minorenne, senza che le venisse richiesto nessun documento di identità. Inoltre, nel corso di precedenti controlli, all’interno del locale erano stati trovati diversi soggetti, sia italiani che stranieri, con precedenti penali. Il provvedimento, ex articolo 100 del TULPS, come scrive la Questura, è stato emesso a seguito di una verifica condotta dal personale della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Bologna e dalla Polizia Locale di Bologna, reparto di Polizia Commerciale.