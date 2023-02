Addio biglietto sul cruscotto, 560 nuovi parcometri "smart" per agevolare la sosta a pagamento

Cambia (e si evolve) il sistema della sosta a pagamento in città: già dal primo marzo si potrà contare su modalità più semplice, pagamenti elettronici e, soprattutto, non sarà più necessario tornare alla colonnina per prolungare i tempi del parcheggio e restare regolari visto che lo si potrà fare da uno dei 560 parcometri di nuova generazione che sono già stati posizionati. Una app dedicata c'è, ma chi preferisce ancora le monetine potrà continuare a usare quelle. Sarà importante ricordare la propria targa, perché è quella che andrà inserita come proprio dato identificativo.

Sono queste a grandi linee le novità raccontate dall'assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli e da Pietro Bacchetta di Bomob, che oggi hanno riassunto le nuove regole: "Abbiamo terminato la sostituzione dei parcometri e il riposizionamento dei parcometri ha lo scopo di favorire l'utenza prevedendo la possibilità di pagare anche con carta di credito e bancomat" spiega Orioli. L'intervento di sostituzione dei dispositivi più obsoleti ha richiesto un investimento di oltre un milione e mezzo di euro e i parcometri nuovi sono di marca Flowbird con touch screen: così la mobilità urbana si avvicina sempre più alla Smart City.

Meno parcometri ma più funzionali: si libera spazio pubblico

Il calo del parcometri, che da 900 diventano 560: "Sembra una riduzione del servizio, ma i nuovi parcometri sono più funzionali, aumenta la loro interconnessione e si libera anche un po' di spazio pubblico, spesso utilizzato non alla perfezione" continua l'assessora alla Mobilità. Infatti, con il superamento del vecchio biglietto da mostrare dietro il parabrezza dell'auto "si riduce la distanza pedonale da coprire" per l'automobilista. Bombob, l'azienda che gestisce il servizio, ha anche calcolato quanto: ben 4.000 chilometri in meno al mese per gli utenti della sosta in città. Sul sito di Bombob si trova anche una mappa sulla collocazione degli impianti, ma soprattutto non sarà più necessario tornare nei pressi dell'auto parcheggiata per rinnovare un biglietto in scadenza: basta raggiungere uno dei parcometri anche in un'altra fascia di pagamento rispetto a quella utilizzata