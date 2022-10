Via Carracci, Lepore deciso: "I dissuasori rimangono lì fino a che i bolognesi non cambieranno abitudine" | VIDEO

Sta facendo discutere la decisione del Comune di Bologna sui dissuasori posti in via de' Carracci, adiacenti alla stazione, per evitare le tipiche soste selvagge di chi aspetta che amici e parenti scendano dal treno. Le prime a contestarla sono state Marta Evangelisti e Graziella Tisselli di FdI, che hanno definito l'operazione "una toppa peggiore del buco". Il sindaco Matteo Lepore, però, non sembra voler arretrare. Durante il tour nel quartiere Savena Lepore ha difeso la decisione fino a che "non cambieranno le abitudini".

"E' un esperimento per risolvere un problema che avevamo - spiega Lepore - cioè il parcheggio abusivo fuori dalla stazione. Esiste un 'kiss and ride', invito tutti i cittadini a utilizzarlo". Anche perchè "se tutti i cittadini che passano da lì utilizzassero il 'kiss and ride', la fila non ci sarebbe". I dissuasori della sosta in via Carracci, dunque, li "sperimenteremo finchè non cambieranno le abitudini. Dobbiamo, come sempre a Bologna, affrontare le cose con la collaborazione di tutti. Vedrete che il risultato ci sarà".