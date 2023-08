In auto con mazze, hashish e cocaina: scattano denunce

Due uomini italiani, sulla quarantina, sono stati fermati e denunciati dai Carabinieri della Radiomobile di San Lazzaro di Savena per consumo e possesso di stupefacenti e per possesso di oggetti atti ad offendere.

I due sono stati notati mentre erano fermi in auto in una zona di San Lazzaro di Savena recentemente oggetto di furti. I militari, una volta raggiunti i due uomini, hanno notato delle tracce di polvere bianca attorno al naso di uno di loro. Da lì è scattata la perquisizione del veicolo, che ha portato al rinvenimento di un grammo di hashish, un grammo di cocaina e due mazze. L’uomo al posto di guida si è inoltre rifiutato di sottoporsi al narco-test, ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ed entrambi sono stati denunciati per consumo e possesso di stupefacenti e per possesso di oggetti atti ad offendere.