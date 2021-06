Sottopasso in Bovi Campeggi: oggi si inaugura

E' prevista tra poche ore l'inaugurazione del nuovo sottopasso in zona stazione tra via Bovi Campeggi e via de' Carracci. L'apertura della strada fa parte del primo stralcio di opere: in attesa rimane l'accesso al Kiss and Ride, ancora vincolato da alcuni problemi tecnici.

All’apertura saranno presenti l'assessore del Comune di Bologna alle Politiche per la mobilità Claudio Mazzanti, la responsabile Progetti Bologna della Direzione Investimenti di Rfi Rosa Pannetta e il presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara. L’appuntamento con la stampa è alle ore 12:00 presso la Rotonda Ayrton Senna.

Realizzata da Rete ferroviaria Italiana nell’ambito degli accordi per il passaggio della linea Alta velocità nel Nodo bolognese – e ora consegnata al Comune di Bologna - la nuova strada "migliorerà sensibilmente la viabilità di quella parte della città" si legge in una nota delle Ferrovie.

La fine lavori del primo stralcio, quello in inaugurazione oggi, era prevista per fine 2018 -come si legge dalla pagina della Fondazione innovazione urbana- ma una serie di impedimenti e di ritardi hanno fatto slittare l'avvio al 2021.

Per la piena funzionalità di tutta l'opera bisognerà ancora attendere: il secondo lotto, ovvero il collegamento con via Gobetti e il conseguente allaccio alla viabilità della Tangenziale, bisognerà ancora attendere.