Anche stanotte la "consueta" spaccata in centro, colpito bistrot in via Galliera

Ancora una spaccata questa notte nel centro storico. A farne le spese "Allegra", un bistrot all'11 di via Galliera. Oggi è previsto l'incontro tra Comune ed esercenti, ma intanto in question time sono arrivate i quesiti da maggioranza e opposizione: "Abbiamo condiviso con il questore e il prefetto che da aprile, cioè già da questi giorni, la Polizia, i Carabinieri e l'Esercito con Strade sicure compongano delle squadre appiedate che di giorno e di sera frequentino le strade e i portici della zona universitaria e del centro storico. I cittadini e i commercianti le vedranno sempre di più, abbiamo fatto anche un'assemblea civica due settimane fa con gli esercenti e i residenti di via Belle arti e dintorni parlando proprio di questo argomento". Ha detto il sindaco, mentre la capo di gabinetto con delega alla Sicurezza integrata, Matilde Madrid, "è in contatto con tutti gli esercenti e i residenti della zona che questi due anni hanno manifestato problematiche. Ci sono incontri settimanali".

"Abbiamo chiesto più risorse al ministero dell'Interno, perchè per fare un lavoro di prossimità c'è la necessità evidente che servono donne e uomini per le forze dell'ordine", dichiara Lepore: "La Polizia locale fa un altro mestiere, ha altri compiti, ha il compito di fare la parte amministrativa, di seguire il commercio. Certo è di supporto alla Polizia e ai Carabinieri ma non possiamo pensare di utilizzarla per sostituire il lavoro di Polizia e Carabinieri. Con il questore e il prefetto abbiamo confermato questa impostazione e mi sembra ci sia una buona intesa sul lavoro che dobbiamo fare e che sono fiducioso darà buoni frutti".

"Risposta deludente ed evasiva"

Non sono soddisfatti per ora gli esercenti che hanno chiesto un contributo ai costi di guardiania: "Risposta deludente ed evasiva del sindaco, l’abbiamo visto in via delle Moline l’ultima volta in campagna elettorale" si legge sulla pagina facebook di Esercenti Resistenti che trovano anche "fuorviante e infondato" pensare alla mano organizzata, anche se ieri c'è stato un arresto.

Ne aveva parlato ieri Lepore: "Se le spaccate sono opera di due balordi saranno presto identificati perché il centro storico è pieno di telecamere se invece siamo di fronte a qualcosa di diverso, magari di organizzato, occorre capirlo al più presto e fare fronte comune. A questo proposito chiederò al Prefetto anche un confronto al prossimo Comitato dell'ordine pubblico".

Lega: "Scelta del sindaco non condivisibile"

"Oggi che il Sindaco in question time ha risposto NO alle proposta che ho avanzato a nome della Lega: o si presidia il territorio con pattuglie appiedate di polizia locale, anche di notte, oppure si sostengono economicamente gli esercenti che decidono di ricorrere alla vigilanza privata - scrive in una nota il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Bendetto - La scelta del Sindaco di non fare nessuna delle due cose non è condivisibile: deve assumersi le sue responsabilità e fare la sua parte come primo cittadino, non abbandonare chi investe su Bologna. Gli esercenti sono con noi in questa richiesta. Se servono più agenti basta assumerli, come chiedono di fare tra l’altro anche i sindacati della polizia locale, che sottolineano come ne servirebbero altri 100. L’amministrazione metta in all’agenda politica la sicurezza”.