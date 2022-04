Furto con spaccata in pieno centro: "Per ore con la vetrina sfondata, nessuno ha chiamato. E se fosse stata una donna a chiedere aiuto?"

"La cosa stupefacente è che nessuno abbia chiamato la polizia o i carabinieri". Non se ne capacita Nunzia Vannuccini, che co-gestisce il noto locale L'Altro spazio, luogo di ritrovo ideato su misura per le persone con disabilità nel 2015 e molto conosciuto in città.

Nello spazio tra domenica e lunedì ignoti si sono infatti introdotti dentro i locali di via Nazario Sauro, sfondando con un oggetto pesante la vetrina della porta di ingresso e razziando la cassa, poi ritrovata a decine di metri di distanza, vuota. Un furto con una apparente dinamica diversa dall'altra spaccata che ha visto vittima un bar in via Marco Polo, questa volta nella notte tra ieri e oggi.

"Dentro ci saranno stati al massimo 100 euro, il fondo cassa" dettaglia Vanniccini, mentre ricostruisce l'accaduto. "Adesso dobbiamo ancora fare il conto dei danni, ma almeno saremo intorno a qualche migliaio di euro" prosegue. Il danno fisico non è però il cruccio più ingombrante per l'imprenditrice sociale che dal 2015 ha co-fondato il bar che è anche un punto di riferimento per le attività dedicate a disabili e migranti.

"Nessuno ha dato l'allarme: assenza o indifferenza?"

"Quello che mi chiedo è: perché nessuno ha visto o segnalato niente? Siamo in pieno centro, dell'accaduto si è accorta una mia amica che per caso passava di lì e mi ha subito avvertito. Noi la domenica e il lunedì mattina siamo chiusi, del furto però lo ho saputo solo nel primo pomeriggio di ieri (lunedì, ndr). Possibile che in tutte queste ore nessuno si sia accorto che la porta era sfondata? E che nessuno abbia chiamato le forze dell'ordine?".

Anche le modalità del furto farebbero pensare a un gesto molto rumoroso, che a prescindere dall'orario in cui è stato compiuto avrebbe dovuto attirare l'attenzione. "Il vetro è stato sfondato con un oggetto molto pesante, la cassa è stata ripetutamente presa a calci e gettata a terra per poter essere aperta. Possibile che nessuno abbia sentito niente per il quale allarmarsi?" si sfoga ancora Nunzia.

Il pensiero corre anche all'ipotesi di un qualcosa che sarebbe potuto accadere alla persona. "E' la prima cosa che ho pensato, sinceramente. Se in questa strada fosse avvenuta una aggressione a una donna, per esempio, questa sarebbe riuscita a chiedere aiuto? Qualcuno sarebbe intervenuto?".

La cassa vuota esposta in vetrina

Per il disability bar è stata la prima volta a essere nel mirino dei ladri, ma già una prima risposta L'altro spazio l'ha già escogitata. "Abbiamo intenzione di esporre in vetrina la cassa aperta e vuota -commenta ancora Vannuccini- è un modo per dire a potenziali malintenzionati che non ci sono denari da depredare. Qualche esercizio commerciale lo sta già facendo, è un gesto abbastanza popolare nei negozi dei Paesi Bassi".

Intanto, nel pomeriggio di ieri, sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire al responsabile della spaccata. Nel locale non vi sono immagini di telecamere utilizzabili, ma nelle vie limitrofe gli occhi elettronici di qualche altro locale potrebbero avere ripreso qualche movimento.