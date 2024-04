Spaccata fuori porta: vetrata distrutta e locale a soqquadro per pochi euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questa volta i predoni notturni hanno colpito un locale fuori porta, dopo le numerose spaccate delle ultime settimane nel centro storico. E' stata la volta del ristorante "Da magner", in Via Tommaso Salvini 8e/f, zona San Donato.

Da quanto si apprende, i ladri avrebbero manomesso i cavi del motore alza serrande, mandando in frantumi la vetrata con un blocco di cemento che hanno trovato nelle vicinanze. Nonostante abbiamo messo a soqquadro l'intero locale, il bottino sarebbe di pochi spiccioli.

Si registra quindi l'ennesimo furto notturno ai danni di esercizi commerciali, dopo un fine settimana davvero critico nel centro storico, dove sono saccheggiati l'Osteria Moline, nell'omonima via, l'Habanero, di via de’ Castagnoli e ancora una volta alla profumeria Equivalenza di Via San Vitale 2b.

Anche nel caso di via Salvini, i danni alla vetrata e alla saracinesca superano il maltolto.

Serranda forzata al circolo PD

Sempre in zona, in via Repubblica, e sempre questa notte, hanno tentato un furto, forzando la serranda e danneggiando la porta di ingresso, al circolo PD Davide Orsini: "Fortunatamente, l'azione tempestiva delle forze dell'ordine ha impedito al malintenzionato di portare a termine il suo intento. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al Segretario del circolo - scrive la Segretaria della Federazione democratica bolognese Federica Mazzoni - Episodi di questo tipo sono un attacco non solo a una proprietà fisica, ma a tutto ciò che rappresentiamo come comunità. Ringraziamo le forze dell'ordine per la loro pronta risposta e per l'impegno continuo nel garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni".