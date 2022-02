Via dell'Arcoveggio: sorpreso durante furto con spaccata, 27enne in manette

Spaccata nella notte in una pizzeria di via dell'Arcoveggio, dove un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia. L'uomo è stato raggiunto al termine di una breve fuga nei dintorni, ma tutto sarebbe partito dai forti rumori che diversi residenti hanno segnalato chiamando gli agenti.

Qui una voltante, giunta sul posto, ha visto una sagoma incappucciata allontanarsi dalla vetrina in frantumi della pizzeria in questione, mentre si udiva il clangore in terra di quella che poi risulterà essere un piccolo palanchino. Anche un altro oggetto è stato perso durante la fuga: i poliziotti hanno poi recuperato la parte inferiore della cassa del locale.

Il 27enne, ferito alla mano, forse durante l’effrazione, è stato quindi ammanettato e portato via: dovrà rispondere, oltre che di furto con scasso, anche di possesso di grimaldelli. Già nei mesi scorsi lo stesso 27enne si era reso protagonista di episodi simili.