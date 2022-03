Spaccata alla gioielleria Zironi: "Increduli e demoralizzati, ma residenti e clienti ci hanno aiutato"

"All'inizio eravamo increduli e anche un po' demoralizzati, ma ci ha fatto piacere vedere vicini e clienti darci una mano a ripartire". Cerca di vedere il lato positivo Mauro Zironi, titolare della nota firma orafa bolognese, il cui negozio di via Emilia Ponente l'altra notte poco prima dell'alba è stato vittima di un furto con spaccata.

Un furto dai danni ingenti, secondo quanto riferito dallo stesso Zironi. "Non abbiamo ancora inventariato tutto, ma non stiamo parlando di inezie, ecco. Poi, i beni dei clienti erano tutti al sicuro nella cassaforte, abbiamo poi la precauzione di togliere tutti i gioielli più di valore dal negozio, ma tra i danni arrecati e quanto asportato il conto sarà salato" commenta Zironi.

Questa è la prima volta che un gruppo di ladri prende di mira uno dei negozi. "Non abbiamo mai avuto altri episodi -dettaglia Zironi- ma comunque negli anni abbiamo fatto diverse migliorie, messo le bussole all'ingresso e cambiato tutte le telecamere di sorveglianza. Sembrava sufficiente, e invece...".

Il furto nella notte

La batteria di malviventi è entrata in azione circa un'ora prima dell'alba: secondo quanto hanno ripreso le telecamere di sorveglianza il gruppo -almeno quattro persone, tutte travisate- ha prima sfondato la serranda con un suv in retromarcia, poi è entrato facendo man bassa di preziosi nelle vetrine, scappando infine con un'altra vettura, preparata all'uopo. Un lavoro da professionisti insomma, "e non escludo che nei giorni precedenti siano venuti a fare sopralluoghi" commenta ancora il titolare.

Ora le indagini sono in capo alla Mobile di Bologna, che ha acquisito le immagini delle telecamere e sta cercando di risalire all'identità della banda.