Casalecchio, spaccata notturna al negozio Zagnoni

Furto con spaccata la scorsa notte in via Marconi a Casalecchio. Il tutto è avvenuto dopo le 23, in pieno coprifuoco, quando due malviventi hanno sfondato la vetrina dello storico negozio d'abbigliamento Zagnoni provocando migliaia di euro di danni.

A denunciare l'accaduto, il proprietario del negozio, nonché consigliere comunale di Casalecchio, Andrea Tonelli. La cassa era infatti vuota e i ladri sono poi scappati a bordo di un'auto, in base ad alcune testimonianze una fiat seicento o una lancia y vecchio modello di colore scuro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.