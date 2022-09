San Lazzaro, spaccata al negozio di vini: vetrata sfondata e via la cassa | VIDEO

Hanno sfondato la vetrata e portato via il registratore di cassa. E' accaduto la notte tra sabato e domenica in via della Repubblica, a San Lazzaro di Savena, e a farne le spese è stato il negozio di vini "Wine not".

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e le indagini per identificare i responsabili sono ancora in corso: all'interno dei locali non sono installate le telecamere di sorveglianza, come confermano i militari, quindi si stanno ricercando i filmati di altri sistemi nelle vicinanze che potrebbero aver ripreso i ladri in azione.

Il contante rubato ammonta a circa 150 euro, ma, come al solito, si dovranno ora riparare i danni causati dai ladri, ovvero sostituire la porta d'ingresso del negozio e le vetrate.

("Wine not" San Lazzaro - foto e video H. Atti)