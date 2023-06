Spaccata in piena notte, tombino contro la vetrata del bar

Non è riuscito nel suo intento il ladro fermato questa notte da un vigilante e poi dalla Polizia. Intorno alle 3, un giovane, cittadino romeno 22enne, ha mandato in frantumi la vetrata di un bar di via dell'Arcoveggio utilizzando un tombino.

Sul posto sono intervenute le volanti chiamate da un addetto alla vigilanza che aveva già bloccato il responsabile della spaccata, che è stato denunciato dalla Polizia per tentato furto aggravato.

Agli inizi di maggio, sempre in piena notte, la vetrata di un ristorante di via Mezzofanti era stata sfondata a calci ed era stata portata via la cassa. La Polizia fermò due minori di nazionalità albanese, di 17 e 16 anni.