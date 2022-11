Spaccata in via Irnerio: vetrina in frantumi, rubati telefoni smartphone esposti

Spaccata in centro storico. Ignoti nella notte tra domenica e lunedì hanno preso d'assalto la vetrina d'angolo di un negozio di telefonia all'incrocio con via Alessandrini. Utilizzando uno strumento improvvisato i malviventi si sono fatti largo attraverso la vetrina più lontana da via Irnerio, rompendola e cercando di arraffare il più possibile nel minor tempo, mentre l'allarme aveva iniziato a suonare. Infruttuose le ricerche in zona, i ladri con sè hanno portato alcuni preziosi smartphone e qualche altro accessorio. Un qualche aiuto potrebbe provenire dalle telecamere di sorveglianza piazzate in prossimità di altri esercizi commerciali.

Sempre nella stessa nottata, ma questa volta a Casalecchio, il locale cassaforte di un supermercato Esselunga è stata fatta saltare da una banda di ladri, poi fuggiti con 100mila euro.