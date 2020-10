Quattro spaccate a negozi e farmacie: 46enne catturato in via Calori

Era già gravato dal divieto di dimora in città, ma un cittadino tunisino di 46 anni è tornato, o è rimasto, per derubare negozi e farmacie. Nel pomeriggio di ieri, 22 ottobre, la Squadra mobile lo ha individuato in via Calori, zona Paladozza, e lo ha ammanettato.

Il 46enne è ritenuto autore di almeno quattro spaccate in città: alla farmacia di via Busacchi di via Emilia Ponente a luglio, alla farmacia di via Saffi e a un negozio di animali in via Riva Reno, a settembre, e, la più recente, alla Palestra Gym Republic, in via Lenzi, i primi di ottobre, per un bottino totale un paio di migliaia di euro.

Il modus operandi

Secondo il investigatori e sulla base dei filmati delle telecamere installate nella zona e nei negozi colpiti, il 46enne aveva messo a punto un modus operandi che ha ripetuto in tutti i colpi sempre notturni: spaccata della porta d’ingresso degli esercizi e apertura veloce della cassa.

Avendo a suo carico un divieto di dimora, violato o mai rispettato, la misura è stata aggravata con la detenzione in carcere. L'uomo è stato stato anche denunciato per i quattro furti aggravati.