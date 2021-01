Spaccate e furti lungo la via Emilia: banda al palo, colpi anche nel Bolognese | VIDEO

C'è anche Bologna tra le province colpite da una banda di ladri, specializzati in spaccate e ricettazione. La procura di Modena e i carabinieri della città della Ghirlandina hanno eseguito cinque misure cautelari e indagato una dozzina di persone, per una inchiesta -chiamata nàrvali- che ha concentrato le indagini su circa una sessantina di colpi, avvenuti tutti lungo le province di Modena, Reggio, Bologna ma con propaggini nel Mantovano. Come riporta Modenatoday i colpi documentati dall'Arma sono sessanta, con picchi di sei colpi al giorno, tutti compiuti fra maggio e agosto dello scorso anno, per circa 250mila Euro tra danni e merce asportata.