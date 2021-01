Si ferisce e lascia le impronte: arrestato autore di tre spaccate-fotocopia|VIDEO

La Squadra Mobile della Questura di Bologna ha arrestato C.M., cittadino tunisino di 47 anni, pluripregiudicato, per furto aggravato. La misura è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta del P.M. Nicola Scalabrini, dopo le indagini relative a tre spaccate, messe a segno tra luglio e settembre del 2020.

La Squadra Mobile – IV Sezione contrasto al crimine diffuso, ha contestato al 46enne i tre furti notturni ai danni di due farmacie, in via Emilia Ponente e in via Saffi, e di un negozio di animali in via Riva di Reno, con un bottino di circa 2mila euro.

Come ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, con alle spalle precedenti penali soprattutto in materia di stupefacenti, agiva seguendo lo stesso copione: raggiungeva l’esercizio commerciale preso di mira in piena notte in sella alla bicicletta e una volta infranta la vetrina, si introduceva all’interno e asportava il fondo cassa.

Le indagini

La Squadra Mobile ha ricostruito nel dettaglio tutte le spaccate attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, riconoscendo il soggetto, già noto. Inoltre, la Polizia Scientifica di Bologna ha rilevato, in uno degli episodi, un’impronta digitale, e analizzato alcune gocce di sangue. Il 46enne infatti si era ferito infrangendo una vetrina.

Sulla base delle indagini, il P.M. titolare delle indagini, ha richiesto ed ottenuto dal GIP la misura cautelare della custodia in carcere, con l’Ordinanza già notificata il 25 gennaio.