Spaccia eroina in bicicletta, pusher arrestato in zona San Donato

Spacciava eroina a bordo di una bicicletta in San Donato, per questo un tunisino dell'84 martedì scorso è stato arrestato dalla polizia.

A seguito di diverse segnalazioni, gli agenti hanno eseguito alcuni servizi di osservazione in un parco in zona via Libia, nel Giardino Moloise, e dopo alcuni movimenti sospetti hanno fermato e perquisito l'uomo che aveva con sé 57 involucri per un totale di oltre 20 grammi di eroina e 280 euro in contanti.

Processato per direttissima, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.