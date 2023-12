Spacciatore colto in flagrante: arrestato

Operazione della Squadra Mobile di Bologna che nella giornata di ieri, 13 dicembre, ha tratto in arresto un uomo, colto in flagranza mentre cedeva due dosi di cocaina ad un compratore italiano. Il pusher, 32enne straniero e irregolare sul territorio, aveva già numerosi precedenti per droga.

Gli agenti in borghese hanno notato lo scambio all’altezza della fermata dell’autobus di via Indipendenza, intercettando prima il compratore, che ha subito consegnato le dosi ai poliziotti, e poi identificando lo spacciatore. L’operazione, come scrive la Questura, è figlia di numerose segnalazioni arrivate sull’app Youpol, le quali segnalavano numerosi casi di spaccio in zona.

Al momento del fermo, il 32enne aveva con sé un grammo di cocaina e i 60€ appena ricevuti dall’acquirente italiano. L’uomo è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio per diretissima.