Spacciavano droga nel parco Collina Meraville: due ventenni arrestati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Speravano di far passare inosservato il loro traffico di droga, approfittando del grande via vai del centro commerciale Meraville. Uno stratagemma che ha funzionato per un po’ di tempo, finché gli agenti della Squadra Mobile non si sono appostati in viale Tito Carnacini e hanno tenuto d’occhio l’andirivieni di persone che andavano sul retro del Mac Donald’s

Dopo poche ore di appostamento, gli agenti in borghese hanno notato due uomini tunisini, di 21 e 24 anni, all’interno del giardino Collina Meraville, che si trovavano sulla collinetta in posizione strategica e venivano raggiunti varie volte da diverse persone a cui vendevano droga. Si tratta dell'ennesima piazza di spaccio scoperta in città delle forze dell'ordine.

Un cliente picchia un poliziotto

Gli agenti hanno seguito e cercato di fermare uno degli acquirenti che si stava allontanando, ma l’uomo di è divincolato e fa sferrato un violento pugno al torace ad poliziotto che è stato portato in pronto soccorso e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni.

L’uomo, un 47enne italiano con diversi precedenti alle spalle, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello multiuso e di un pacchetto di sigarette contenente tre dosi di eroina. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il possesso del coltello e della sostanza stupefacente.

Arrestati due pusher

Nel frattempo, gli agenti rimasti ad osservare i due tunisini hanno notato altre vendite di droga in pochi minuti e hanno fermato i due pusher. I due avevano con se 17 palline di cocaina per un totale di 13 grammi e 490 euro in banconote in piccolo taglio.

Da successivi accertamenti è emerso come il 24enne fosse gravato da precedenti di polizia per lesioni personali, danneggiamento e invasione di terreni ed edifici mentre il 21enne aveva precedenti di polizia per furto aggravato, porto oggetti atti a offendere, violazione di domicilio e invasioni di terreni e edifici. Entrambi sono irregolari e senza lavoro. Dalle testimonianze degli acquirenti intercettati dagli agenti nel corso dell’operazione, si è appurato che i due da tempo utilizzavano la collinetta all’interno del giardino pubblico “Collina Meraville” come sede di spaccio.